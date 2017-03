Pogba ne vaut pas 105 M€ pour Lampard

Frank Lampard a évoqué être déçu du rendement actuel de Paul Pogba avec les Red devils de Manchester United

Lors d'une interview au micro de Sky sports, l'ex milieu de terrain de Chelsea n'a pas raté Paul Pogba expliquant sa déception suite à ses performances.

"Lorsque vous avez ce prix-là sur les épaules, vous vous devez de donner des résultats. Il ne les a pas encore tout à fait livrés. Quand vous valez 90 millions (de livres sterling), on vous en demande plus mais là, on en est encore à se demander quel joueur il est et quelle est sa meilleure position sur le terrain, a lâché l'ex-idole des Blues sur Sky Sports. Il n'a pas encore montré grand-chose et n'est pas capable de changer un match. Il en a le potentiel mais la question, c'est: sur qui on dépenserait 90 millions ? Un (Luis) Suarez, un (Cristiano) Ronaldo, un (Lionel) Messi... Et pas sur lui, donc.

Si vous voulez faire de lui le Paul Scholes de votre milieu de terrain, était-il vraiment nécessaire de mettre 105 millions d'euros sur lui ?" S'est-il interrogé.