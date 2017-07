Peter Crouch se lance dans l'animation radio

Peter Crouch va animer sa propre émission de radio rock sur la station Radio X pendant 2 semaines.

Le joueur de Stoke va faire ses débuts le lundi 24 juillet et remplacera l'animateur initial Gordon Smart parti en vacances. Il sera à l'antenne chaque soir entre 19h et 22h ainsi que le dimanche après-midi entre 13h et 16h.



Durant cette période il continuera tout de même de jouer avec son équipe en parallèle.



Passionné de rock, il est très heureux de vivre cette expérience :



"J'aime Radio X et la musique que la station diffuse donc, je suis très excité à l'idée de m'asseoir dans le siège du présentateur, a déclaré le joueur sur le site de la station diffusée à Londres et Manchester. J'ai quelques histoires à partager et je pense à quelques invités à faire venir dans le studio. Tout sera dévoilé la semaine prochaine."