Payet veut quitter West Ham, cette fois c'est sûr!

Slaven Bilic, l'entraîneur de West Ham United, a lâché jeudi matin une bombe sur la situation au club de Dimitri Payet, courtisé par l'Olympique de Marseille. Le coach croate a expliqué que le milieu de terrain réunionnais ne souhaitait plus porter le maillot des Hammers. "Nous avons dit que nous ne voulions pas vendre nos meilleurs joueurs, mais Dimitri ne veut plus jouer avec nous. On ne va pas le vendre. J'en ai parlé avec le président et ce n'est pas une question d'argent. Nous lui avons donné un long contrat car nous voulons qu'il reste." Ce qui semble désormais inconcevable et risque de redonner le sourire au club phocéen...