Payet a quitté Londres

Alors que l'OM négocie toujours avec West Ham pour le transfert de Dimitri Payet, le joueur devrait se rendre à Marseille dès ce week-end pour préparer un éventuel retour. Pointé du doigt par les supporters des Hammers et une grosse partie de ses coéquipiers, l'international français aurait prévu de prendre un vol pour le sud de la France selon les informations du Daily Mirror. D'après le tabloïd anglais, la femme du joueur souhaite absolument élever les enfants du couple en France et la famille de Payet serait déjà à Marseille. Un retour du milieu de terrain à l'OM semble de plus en plus crédible même s'il faut rester prudent...