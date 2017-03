Özil parti pour rester à Arsenal ?

Depuis quelques semaines, Mesut Özil multiplie les sorties. Interrogé sur son avenir, il évoque beaucoup de choses différentes. Un coup partant, un coup restant, cette fois-ci c'est au près de Die Welt qu'il s'est exprimé sur son avenir.

" J'ai un contrat jusqu'en 2018 et je me sens bien ici. Nous parlerons bientôt et prendrons une décision. Mon rêve est de gagner la Ligue des Champions. Avec Arsenal ? Bien sûr, nous traversons une mauvaise passe, mais je suis convaincu que nous allons bientôt nous rattraper. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve".