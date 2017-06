Oxlade-Chamberlain veut quitter Arsenal

D'après les informations de "The Times", le milieu de terrain d'Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain veut quitter le club pendant le mercato. Le joueur de 23 ans serait proche de rejoindre Liverpool de Jürgen Klopp. Même si Chelsea et City restent des sérieux concurrents dans ce dossier. Cette saison en Premier League, le joueur a disputé 29 matchs, marqué 2 buts et délivré sept passes décisives.