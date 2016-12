Oui, on joue en Angleterre !

En ouverture de la 19e journée de Premier League, Hull City et Everton se sont quittés, vendredi, sur un score de parité (2-2). Michael Dawson (6e) et Robert Snodgrass (65e), sur coup franc direct, ont marqué pour les Tigers, contre des buts de David Marshall (45e csc) et Ross Barkley (84e). Avec ce point, l'équipe de Mike Phelan quitte provisoirement la dernière place (19e), devant Swansea. Septièmes, les Toffees de Ronald Koeman stagnent et voient les accessits européens s'éloigner encore davantage.