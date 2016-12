Oscar part en Chine pour un transfert record

Le Brésilien Oscar, qui n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, va quitter les Blues pour rejoindre le championnat chinois et le Shanghai SIPG.

Oscar do Santos Emboada Junior, dit «Oscar», 25 ans, à Chelsea depuis 2012, ne fait plus partie des plans d'Antonio Conte, qui l'a très peu utilisé depuis le début de saison. Le contrat du milieu offensif brésilien avec le club londonien courait jusqu'en juin 2019. Le montant du transfert n'a pas été précisé mais, selon le quotidien britannique The Gardian, il s'élèverait à 60 millions de livres. Soit 71 millions d'euros ! Ce qui en ferait, de loin, le nouveau transfert-record en Asie.



"Ce joueur connu pour être porté sur l'attaque va revêtir sa tenue de combat pour le Shanghai SIPG et lancer l'assaut vers l'objectif de la nouvelle saison, qui est de remporter le titre" de champion de Chine, a indiqué son nouveau club. Le Shanghai SIPG, 3e de la dernière Super League et quart-de-finaliste de la Ligue des champions d'Asie 2016, est l'un des clubs les plus dépensiers de Chine. Il est entraîné depuis novembre par André Villas-Boas (ex-FC Porto, Chelsea et Tottenham), qui a succédé au Suédois Sven-Goran Eriksson.