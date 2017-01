Officiel : Schneiderlin à Everton

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Morgan Schneiderlin à Everton a été officialisé, ce jeudi.

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Morgan Schneiderlin à Everton a été officialisé, ce jeudi. Le milieu de terrain, qui est âgé de vingt-sept ans, a paraphé un contrat portant jusqu'en 2021. Le montant du transfert est de 23 millions d'euros, plus 4 millions d'euros de bonus éventuels. Pour rappel, il n'avait pris part qu'à 8 rencontres avec les Red Devils, depuis le début de la saison.





📝 | @schneiderlinmo4 has signed a deal to the end of June 2021 for an initial £20m fee rising to £24m https://t.co/gOVl7BG5Va #WelcomeMorgan pic.twitter.com/DgucuIH93S