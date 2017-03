Objectif Navas pour Guardiola

Eliminé en Ligue des Champions par Monaco, Pep Guardiola souhaite faire le ménage dans la maison Sky Blues au prochain mercato. Au niveau des gardiens il devrait se séparer de Claudio Bravo

Pep Guardiola voudrait recruter un nouveau gardien. Exit Claudio Bravo, bonjour à Keylor Navas. Le portier du Costa Rica serait la priorité du technicien espagnole au poste de gardien. Joe Hart ne devrait pas non plus revenir en Angleterre. Rappelons qu'il est actuellement prêté au Torino pour la saison. Keylor Navas pourrait bien rejoindre le club citizen, car il ne fait plus l'unanimité au Real. Affaire à suivre.