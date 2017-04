Newcastle et West Ham au coeur d'une enquête pour fraude fiscale

C'est une très grosse enquête qui a débuté en Angleterre et qui vise deux clubs Newcastle et West Ham pour des faits présumés de fraude fiscale. D'après certaines informations, des fouilles ont eu lieu en France, des clubs français sont visés.

Le département en charge des investigations a perquisitionné les deux stades, le Saint James Park et le London Stadium et ils ont aussi arrêté l'ancien directeur général des Magpies pour fraude fiscale, Lee Charnley. 180 officiers anglais sont occupés pour cette affaire, c'est le Her Majesty's Revenue et Customs ou HMRC qui gère cette enquête. West Ham a réagi ce matin via un communiqué : "Le club coopère pleinement avec le HMRC pour l'aider dans ses investigations. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment." En Angleterre et en France, c'est au total 10 personnes qui ont été arrêtés par la police.



Le HMRC a publié un communiqué pour justifier sa démarche. "Le HMRC a arrêté plusieurs personnes travaillant dans le monde du football professionnel pour une suspicion de fraude fiscale (Income Tax et National Insurance). 180 officiers du HMRC ont été déployés au Royaume-Uni et en France aujourd'hui. Les enquêteurs ont recherché des locaux dans le nord-est et le sud-est de l'Angleterre, arrêté des hommes et saisi des enregistrements financiers, ordinateurs et téléphones portables. Les autorités françaises assistent l'enquête et ont également effectué des arrestations. Cette enquête envoie un message clair : peu importe où vous êtes, si vous êtes coupable de fraude fiscale, vous devez vous attendre à des conséquences."



D'après certaines informations des interpellations et des fouilles ont également eu lieu en France avec la police française qui collabore avec les autorités britanniques. Pour rappel, plusieurs joueurs des clubs français ont signé dans ces deux clubs sur les 5 dernières années. C'était vraiment une destination très souvent choisie par les joueurs et les clubs avec des sommes folles pour les transferts (Cabella, Cabaye, Ayew, Sissoko, Payet, Ben Arfa, Gouffran...). Place maintenant à l'enquête pour déterminer les faits.





BREAKING: Sky sources understand one of the men arrested by police at St James' Park is Newcastle managing director Lee Charnley #SSNHQ — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 26 avril 2017





N.P