Newcastle et Benitez retrouvent la Premier League

Newcastle revient en Premier League la saison prochaine et Rafael Benitez a profité au passage pour adresser un petit tacle au Real Madrid.



"Nous avons accompli un grand travail. Je suis fier des joueurs parce que c'est compliqué de remonter un an après avoir été relégué. La deuxième division anglaise est très difficile, très longue, mais nous avions le soutien de toute une ville. Ici en Angleterre, on met surtout en valeur les professionnels et les gens honnêtes, et c'est pour ça que je suis ici", a déclaré Rafael Benitez, sur Onda Cero, à la fin du match qui permet de retrouver la Premier League pour Newcastle.