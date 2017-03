Mourinho veut du respect pour l'un de ses joueurs

José Mourinho s'est agacé, en conférence de presse, des critiques subies par son milieu de terrain Paul Pogba, pris en grippe outre-Manche par certains consultants jaloux de son salaire.



"Ce n'est pas de sa faute s'il touche dix fois plus d'argent que certains joueurs du passé, si certains experts sont en difficulté dans leur vie et ont besoin de chaque centime pour survivre, alors que Paul est un multi-millionnaire, a détaillé le technicien portugais. Je pense qu'il mérite le respect. Il est issu d'une famille qui a travaillé, une famille de trois garçons qui a besoin d'avoir beaucoup de nourriture sur la table car ils sont costauds. Sa maman et son papa ont dû travailler dur pendant de nombreuses années. A Manchester, c'était un adolescent et il n'a pas eu peur d'aller dans un autre pays pour chercher de meilleures conditions. Il a travaillé, on ne lui a rien donné."