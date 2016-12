Mourinho veut déjà renégocier son contrat

Il n'est l'entraîneur de Manchester United que depuis six mois, mais Jose Mourinho compte bien s'installer pour longtemps. Sans attendre le terme de son contrat de trois ans (2019), le manager portugais lance un appel du pied à ses dirigeants pour entamer les négociations d'une prolongation...

Lors d'un entretien à la télévision anglaise, Jose Mourinho prend le soin de caresser ses dirigeants dans le sens du poil. "On ne m'a pas proposé un nouveau contrat, et je ne m'attends pas plus que ça à ce qu'ils (les dirigeants mancuniens, NDLR) le fassent", a-t-il expliqué devant les caméras de Sky. Mais, a ajouté le Portugais, "on m'a toujours fait sentir que trois ans, c'était un peu court et j'ai toujours pensé que je ferai plus ici". "Ils savent que s'ils m'apportent un nouveau contrat, je le signerai car j'adore vivre ici". On peut difficilement être plus clair.



"Je suis trop jeune, j'ai 53 ans, et j'ai encore pas mal d'années dans le football avant d'aller dans un pays comme la Chine. J'ai envie de rester en Angleterre car c'est ici que c'est le plus compliqué de gagner", a-t-il encore argumenté.



Après avoir fait le dos rond alors que le club a effectué son plus mauvais départ depuis 27 ans, « The Special One » profite de la bonne passe actuelle des Red Devils, invaincus depuis 10 matchs toutes compétitions confondues, pour avancer ses pions. A 13 points du leader, Chelsea, Manchester n'est qu'à 7 points de Liverpool, dauphin des Blues.