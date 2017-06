Sur son site officiel, Manchester United a annoncé la signature de Victor Lindelöf, pour quatre saisons, plus une en option. Âgé de vingt-deux ans, le défenseur suédois portait jusque-là les couleurs de Benfica, lequel va percevoir 35 millions d'euros, plus 10 millions de bonus.





