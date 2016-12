Mourinho : "Si j'avais eu du succès, j'aurais demandé un nouveau contrat"

En conférence de presse, Jose Mourinho a évoqué son avenir et indiqué qu'il ne comptait pour le moment pas discuter d'une prolongation. "J'ai un contrat de trois ans. Je ne peux pas en demander plus pour le moment. Mais si j'avais du succès en ce moment, j'aurais demandé un nouveau contrat à Ed Woodward parce que je veux rester. Je veux rester ici. C'est un club où je peux accomplir de grandes choses et où j'ai besoin d'un peu plus de temps. Je pense que les trois années sont suffisantes (pour avoir du succès). Je n'en demande pas plus, mais je voudrais rester longtemps. Manchester United se débarrassera de moi quand ils voudront, et pas quand je le voudrais moi, parce que je ne veux pas partir. Dire que je ne suis pas heureux ici et que je l'étais à Londres est complètement faux", a-t-il lancé aux journalistes.