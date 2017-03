Mourinho présente ses excuses à Schweinsteiger

José Mourinho n'a pas forcément fait confiance à l'international Allemand pendant quelques mois. Aujourd'hui parti du côté de Chicago, le coach de Manchester United présente ses excuses à son ancien joueur.

"Je suis désolé de certaines choses que j'ai pu faire à Bastian Schweinsteiger. Je ne veux pas parler de lui en tant que joueur, je ne veux pas dire si je l'aurais recruté ou pas. Je veux parler de lui en tant que professionnel, en tant qu'homme. (...) Je me sens désolé pour la première partie de la saison et de ma relation avec lui, il le sait et je suis heureux qu'il le sache, parce que je lui ai dit. Il va me manquer, c'est un bon professionnel, qui avait une très bonne influence sur le groupe à l'entraînement", déclare-t-il.