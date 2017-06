Mohamed Salah à Liverpool (off.)

L'AS Roma annonce le départ de milieu offensif Mohamed Salah. Le joueur égyptien évoluait depuis deux ans en Italie et retrouve la Premier League pour 42 millions d'euro plus 8 de bonus. Passé par Chelsea au cours de sa carrière, il connaît déjà le championnat et pourra faire ses gammes auprès des Henderson, Firmino ou encore Coutinho.