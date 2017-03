Mission récupération pour Paris avec Sanchez

Décidément Arsenal a connu un week-end difficile. Après une défaite sur la pelouse de Liverpool (3-1), c’est Alexis Sanchez qui a enfoncé le clou avec son envie de quitter le club Londonien. La raison, l’attitude d’Arsène Wenger en mettant l’international Chilien sur le banc de touche à Anfield samedi. Une histoire qui pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain qui n’en demandait pas tant.



Alexis Sanchez devrait vraisemblablement quitter les canonniers d'Arsenal pendant le prochain mercato. Le Chilien souhaite aller voir ailleurs à cause du manque d'ambition de son équipe et de la frustration des défaites et éliminations, notamment en Coupe d'Europe. Autre raison, l'ancien Catalan se serait même pris la tête avec quelques uns de ces coéquipiers au cours de la semaine.



Suite à cette décision, la rumeur PSG reprend le dessus et le club de la Capital pourrait bien recruter l'attaquant sud-américain au mercato estival. Et si c'était ça le gros coup du club de la capitale, cet été. Affaire à suivre...



GZ