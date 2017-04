Même la Premier League exaspère Zlatan

Manchester United et son coach José Mourinnho réalise une saison moyenne. Actuellement 5è du classement, les mancuniens ont concédé le nul 1-1 hier soir face à Everton. Un match qui éloigne encore un peu plus les Red Devils du podium ce qui a eu le don d'agacer fortement Zlatan.

"Le classement ne ment pas. L'équipe est ce qu'elle est et je pense qu'on fait déjà une bonne saison dans l'état actuel des choses. On doit être réaliste et tous travailler très dur pour améliorer cette équipe. Sur le terrain et en dehors." a indiqué Zlatan, qui selon le Telegraph, ne serait clairement pas certain de vouloir prolonger l'aventure chez les Red Devils "J'ai 35 ans. Ce n'est pas comme si j'avais 20 ans et avais encore dix ans de carrière devant moi. Il me reste probablement deux ou trois ans à jouer au haut niveau et cela dépend de ce que vous voulez et ce que veut le club" aurait confié l'ex Parisien à ses dirigeants.