Matic s'engage avec les Reds Devils (off.)

Manchester United a finaliser l'arrivée du milieu international serbe Nemanja Matic. Chelsea serait à céder son joueur à un concurrent direct en Premier League. Le joueur, international Serbe était annoncé depuis plusieurs semaines du côté d'Old Trafford.



Selon les médias le montant du transfert se situerait aux alentours des 40-45 millions d'euros pour trois années de contrat. Antonio Conte va maintenant se lancer à la recherche de son successeur.



#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO