Marseille ou Lyon devront débourser 40 millions pour Giroud

Olivier Giroud est visé par Lyon et Marseille depuis plusieurs semaines. L'attaquant des Bleus joue moins à Arsenal et a connu quelques pépins physiques cette saison. Courtisé par de nombreux, The Telegraph a révélé son prix pour un éventuel transfert.



Le journal estime le joueur à 40 millions d'euros, ce qui est au dessus des budgets des deux clubs de Ligue 1. Au dessus de Lyon et Marseille mais pas de Dortmund. En effet, en cas de départ d'Aubameyang, le club de la Ruhr souhaiterait accueillir l'ancien joueur de Montpellier dans ses rangs et serait prêt à investir les fameux 40 millions d'euros.