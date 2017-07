La Chine recrute Mario Suarez. Ancien joueur de Valence et de la Fiorentina, il évoluait cette saison en Angleterre du côté de Watford. Il signe au Guizhou Zhicheng pour la suite de sa carrière.



🖊 | #watfordfc can now confirm that Mario Suárez has left the Hornets for Chinese club Guizhou Hengfeng Zhicheng.



