Comme prévu, Marco Silva a été nommé nouvel entraîneur de Watford, 17e de Premier League. Le Portugais a paraphé un contrat de deux saisons. L'ancien technicien de Hull City succède ainsi à Walter Mazzarri.





