Manu Utd candidat pour rapatrier Ronaldo

Alors que les médias espagnols et portugais ne parlent que de l'avenir de Cristiano Ronaldo, The Guardian croit savoir que Manchester United est déjà en alerte concernant ce dossier. Accusée de fraude fiscale, la star du Real Madrid souhaiterait quitter le club merengue et cette situation n'a pas échappé aux Red Devils qui rêvent de faire revenir l'ancien pensionnaire d'Old Trafford. Le club mancunien a les moyens de le faire revenir mais le principal obstacle à ce transfert pourrait se nommer...José Mourinho. L'ancien coach du Real Madrid et le joueur ne se sont pas forcément quittés en bons termes en 2013.



