Manchester Utd facile à Middlesbrough

Après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa cette semaine, Manchester United s'est offert un succès important en Premier League ce dimanche (3-1). En déplacement à Middlesbrough dans le cadre de la 29e journée de Premier League, les protégés de José Mourniho ont assuré l'essentiel en ramenant les trois de la victoire malgré quelques petites frayeurs en fin de match. Fellaini (30e) et Lingard (63e) ont permis au club mancunien de faire la différence en première période. Gestede a réduit la marque à l'entame du dernier quart d'heure pour les locaux (77e) avant le but libérateur de Valencia (90e+3). Grâce à ce succès, les Red Devils (52 points) confortent leur 5e place et restent dans la course pour décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Middlesbrough reste 19e à cinq longueurs du premier non-relégable.