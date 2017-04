Manchester Utd - Everton : 1-1

Manchester United a arraché le nul face à Everton (1-1), mardi soir à l'occasion de la 31e journée de Premier League. Menés sur un but de Phil Jagielka (22e), les Red Devils de José Mourinho ont égalisé sur le fil grâce à un penalty de Zlatan Ibrahimovic (94e). Mais le club mancunien perd encore des points à Old Trafford et se complique la tâche pour la qualification en Ligue des champions. Dans les autres rencontres, Leicester enchaîne contre Sunderland (2-0), Watford domine West Bromwich Albion (2-0) et Burnley s'offre Stoke City (1-0).