Manchester United prépare son attaque pour Neymar

Une offre folle pour avoir Neymar, c'est le but de Manchester United pour faire signer le Brésilien la saison prochaine en Angleterre. Manchester est même prêt à mettre 200 millions d'euros sur la table.

C'est une information très sérieuse du quotidien Sport qui affirme ce matin dans ses colonnes que les représentants du club anglais de Manchester United ont pris contact avec l'entourage du joueur et même le joueur directement dans l'optique d'un recrutement la saison prochaine. Pour eux, l'idée est de mettre le Brésilien dans les conditions optimales pour qu'il signe, avec des propositions économiques et sportives très importantes. D'après le quotidien, les Red Devils veulent faire de Neymar le porte drapeau de l'équipe.



Un homme se cache derrière cette offre folle, José Mourinho qui prend directement contact avec le joueur et orchestre l'opération pour la prochaine saison. Les arguments avancés par l'ancien entraîneur du Real Madrid ? Neymar ne vivra plus dans l'ombre de Messi et Suarez. L'offre de Manchester comprend donc l'achat pour 200 millions d'euros du joueur avec un salaire annuel de 25 millions d'euros, le double de son salaire actuel au FC Barcelone. D'autres clubs sont aussi présents sur le marché pour Neymar comme Chelsea mais qui n'est pas prêt à jeter l'argent par les fenêtres pour faire signer l'attaquant du Barça.



Manchester est donc un concurrent à prendre très au sérieux pour Barcelone et Chelsea. Le joueur est très heureux en Catalogne et prendra sa décision avant la fin du mois de mai. Un élément pourrait faire changer d'avis le Brésilien, la qualification ou non pour la prochaine Ligue des Champions du club anglais.



NICOLAS PELLETIER