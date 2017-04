Manchester United fait tomber Chelsea

La lutte pour le titre n'est pas tout à fait terminée en Angleterre ! Manchester United s'est payé le scalp du leader Chelsea (2-0), dimanche lors de la 33e journée de Premier League. Marcus Rashford a très tôt ouvert la marque (9e). Herrera a doublé la mise après la pause (49e). Les Blues ne possèdent plus que quatre points d'avance sur Tottenham. Les Red Devils se hissent pour leur part à la 5e place.

















- Manchester United sont sans victoire sur les huit derniers matchs de Premier League face à Chelsea, leur plus longue jamais sans victoire consécutives contre un adversaire dans la compétition.



- Antonio Conte est à la recherche d'une victoire pour devenir le quatrième manager de Chelsea à enregistrer une double victoire en championnat sur les Red Devils, après Glenn Hoddle en 1993/94, Jose Mourinho en 2004/05 et Carlo Ancelotti en 2009/10.



- Zlatan Ibrahimovic a été directement impliqué dans 18 buts lors de ses 17 derniers matchs de Premier League (13 buts, 5 passes).



- Invaincus en championnat depuis la 9e journée, soit 22 matchs, les Red Devils ont réagi à Sunderand (0-3) après avoir concédé deux scores de parité à Old Trafford. Les Mancuniens, 5e, pointent toujours à quatre longueurs du 4e Manchester City, dernier ticket pour la C1.



- Chelsea a eu du mal à réagir après l'échec face à Crystal Palace mais a gagné face à Manchester City, puis Bournemouth (1-3) pour garder 7 points d'avance sur Tottenham . Chelsea est plus performant à l'extérieur avec 36 points récoltés en 16 matchs.