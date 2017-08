Manchester United déjà au point

Comme Arsenal, Manchester City et Tottenham, Manchester United a lancé la nouvelle saison de Premier League par une victoire. Devant leurs supporters, les Red Devils de José Mourinho ont pris ce dimanche le meilleur sur West Ham United (4-0), sur un doublé de Romelu Lukaku (33e, 53e) et des buts des Français Anthony Martial (88e) et Paul Pogba (90e). Acheté 85 millions d'euros cet été, l'attaquant belge justifie pour le moment l'investissement du club mancunien (trois buts toutes compétitions confondues).





