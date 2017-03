Manchester United a deux solutions pour remplacer l'option Griezmann

D'après les informations publiées dans The Independent, la signature d'Antoine Griezmann à Manchester United, l'été prochain, est fortement compromise.



Le quotidien indique que le transfert sera trop compliqué à conclure, pour différentes raisons, et que les dirigeants mancuniens pensent désormais à Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Kylian Mbappé (Monaco). Âgé de vingt-huit ans, le premier a inscrit 19 buts en 23 matchs de Bundesliga, depuis le début de la saison. Quant au second, il est annoncé comme le futur crack français, alors qu'il n'est âgé que de dix-huit ans et a déjà marqué à 9 reprises en 20 matchs de Ligue 1.