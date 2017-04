Manchester City veut Griezmann

La presse anglaise évoque ce samedi l'avenir du Français Antoine Griezmann. Plusieurs clubs de Premier League restent à l'affût mais l'Atlético Madrid ne veut pas lâcher son buteur avant 2018. Selon les dernières informations du Daily Mail ce samedi, Manchester City et Pep Guardiola seraient prêts à passer à l'action pour tenter de recruter Antoine Griezmann. Une offre de 75 millions d'euros serait même à l'étude pour convaincre le club espagnol de lâcher l'international français dès cet été. Manchester United et le Real Madrid restent également en course mais les Colchoneros risquent de se montrer inflexibles dans ce dossier. Affaire à suivre...