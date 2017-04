Manchester City veut croire à la deuxième place

Suite du championnat d'Angleterre ce week-end avec le derby de la Mersey mais surtout la rencontre choc opposant Arsenal à Manchester City dimanche à 17 h. A l'aller, les Sky Blues s'étaient imposés sur le score de deux buts à un grâce aux réalisations de Sterling et Sané. Depuis, beaucoup de choses ont changé pour les deux formations.

Gros match à venir ce week-end en Premier League avec l'affrontement entre Arsenal et Manchester City. Actuellement en troisième position, les joueurs de Pep Guardiola possèdent un solide bilan à l'extérieur avec seulement une défaite en 2017, hors de leurs bases. Pour le reste, il font un quasi sans faute comme en atteste leur place sur le podium.



Les Sky Blues comptent 57 points, c'est deux de moins que le deuxième Tottenham. Une victoire pourrait donc permettre à Guardiola et ses joueurs de s'emparer de l'actuelle position des Spurs. Malgré tout, City pourrait avoir de nombreux forfaits pour la rencontre. Outre Gabriel Jesus et Gundogan, Sagna, Zabaleta ou encore le maître à jouer Belge Kevin de Bruyne sont incertains. City n'a pas le droit à l'erreur car Tottenham devrait se défaire sans trop de problèmes de Burnley samedi à 16h.





Un Arsenal en pleine crise





En ce qui concerne les Gunners d'Arsenal, la crise est belle et bien là. Les résultats ne suivent plus, des joueurs comme Sanchez ou Özil sont en instances de départ et Arsène Wenger est boudé par une partie des fans. Les canonniers n'ont plus connu le succès en championnat depuis deux mois. Leur dernier match s'est soldé avec une défaite face à West Bromwich Albion 3-1 et une nouvelle désillusion ce dimanche pourrait bien faire regarder les hommes de Wenger dans le rétro viseur. Oui, car derrière ça pousse avec Everton et West Brom. Les Toffies possèdent 50 points comme Arsenal et en ce qui concerne WBA ils pourraient revenir à 4 petites longueurs des Londoniens.



Au delà de l'enjeu, une victoire serait le meilleur moyen de se rassurer dans une équipe actuellement en plein doute. Tout comme son adversaire du week-end, les Cannoniers devraient faire sans Cech, Cazorla, Perez et probablement Kieran Gibbs. Si cela peut rassurer les supporters Londoniens, Manchester City n'a plus gagné à l'Emirates depuis 4 ans.



A noter que les deux formations se rencontreront de nouveau le 23 avril prochain pour une rencontre de Cup.



