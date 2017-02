Manchester City s'impose à Bournemouth

Manchester City a ramené la victoire de Bournemouth (2-0), lundi soir, dans le cadre de la 25e journée de Premier League. Les buts ont été signés Raheem Sterling (29e) et Tyrone Mings (69e csc). Avec ce succès, les Citizens de Josep Guardiola prennent la deuxième place, devant Tottenham et Arsenal, à tout de même huit points de Chelsea. Les Cherries sont eux quatorzièmes avec six unités de plus que le premier relégable.