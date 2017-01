Man Utd irait jusqu'à 100 millions d'euros pour Griezmann

Sous contrat jusqu'en 2021 avec l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann continuerait d'exciter une écurie majeure de la Premier League. En effet, Manchester United ne lâcherait pas le morceau pour l'avant-centre français. Dixit le tabloïd The Sun, l'écurie mancunienne serait disposée à dépenser 100 millions d'euros pour attirer l'ancien joueur de la Real Sociedad. En cas d'arrivée à Old Trafford, le natif de Mâcon pourrait percevoir un salaire hebdomadaire de plus de 250 000 euros.