Man U veut mystifier Chelsea pour Lukaku

Et si Manchester United faisait venir Romelu Lukaku ? Aujourd'hui la presse britannique en parle et cela semble possible. Courtisé par Chelsea depuis le début du mercato, le Belge pourrait rejoindre les Reds Devils.





Gros rebondissement dans le dossier Romelu Lukaku. En effet l'attaquant des Toffees d'Everton pourrait jouer la saison prochaine avec le maillot de Manchester United. Annoncé à Chelsea depuis quelques semaines, l'équipe d'Antonio Conte pourrait se faire doubler au dernier moment sur ce dossier.



Selon le Mirror Sport, les Mancuniens seraient prêts à inclure Wayne Rooney dans la transaction. Justement les deux clubs auraient trouvé un accord à hauteur de 85 millions d'euros. Le journal explique que les Reds Devils feront le maximum pour que l'international belge rejoigne Old Trafford.



C'est donc une attaque massive que tente José Mourinho et son club pour recruter, rappelons-le, le deuxième meilleur buteur de la Premier League la saison dernière avec 25 réalisations. On attend maintenant la réponse de Chelsea qui devrait arriver très rapidement.