Man City renverse Arsenal

Arsenal avait ouvert la marque dès la 5e minute par Walcott sur la pelouse de Manchester City. Mais Sané a égalisé au retour des vestiaires et Sterling a inscrit le but de la victoire (2-1). En remportant ce choc de la 17e journée de Premier League, les Citizens reprennent la deuxième place.

FT | City 2-1 Arsenal YESSSSSS!!! What a comeback win for the boys. Brilliant! #cityvafc #mcfc pic.twitter.com/YU6k30E3mT

The wait is over... here's how we line up for #MCFCvAFC pic.twitter.com/251uHnAiMS