Mahrez évoque son avenir avec Leicester

Auteur d'une saison en demi-teinte avec Leicester, Riyad Mahrez pourrait quitter le club anglais cet été. Le joueur souhaite jouer la Ligue des champions qu'il a découvert cette année.

"Je ne pense pas vraiment au mercato pour le moment. Finissons déjà la saison, et nous verrons bien après. Il reste encore des matches à jouer, des bons matches à jouer. Je ne veux pas me mettre ces idées-là en tête. Pour le moment, je suis à Leicester, je suis heureux, on verra bien". L'Algérien semble pour le moment concentré sur le championnat. Cependant il ne serait pas insensible à rejouer de nouveau la Ligue des champions, ce qui pourrait indiquer un départ. "Je veux jouer la Ligue des Champions chaque année. Je veux être dans un grand club et remporter des trophées, voilà mon objectif", selon Sky Sports