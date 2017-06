Lukaku ouvre la porte au départ

Romelu Lukaku ne sait pas encore s'il va rester à Everton la saison prochaine, son profil intéresse plusieurs équipes se Premier League qui vont se battre pour obtenir le joueur.

"Mon agent sait ce qui va arriver et je sais ce que je veux faire", affirme Lukaku à Sky Sports HQ. L'attaquant, qui n'a pas encore renouvelé son contrat avec Everton ouvre donc la porte à un départ. Chelsea et la Juventus sont les deux équipes les plus intéressées par le joueur.