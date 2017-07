Lukaku à Manchester United (off.)

Sur son compte Twitter, Manchester United a annoncé avoir trouvé un accord avec Everton pour le buteur belge.





Le montant de la transaction n'est pas indiqué, mais les rumeurs évoquent 85 millions d'euros pour le Belge, qui reste sur une saison réussie avec son club (25 buts en 37 matchs de Premier League). Après un passage un passage compliqué à Chelsea, Romelu Lukaku va-t-il enfin réussir dans un grand club ?



C'est un gros rebondissement dans ce dossier Romelu Lukaku car l'attaquant des Toffees d'Everton était annoncé à Chelsea depuis quelques semaines. L'équipe d'Antonio Conte se fait doubler au dernier moment sur ce dossier.



Selon le Mirror Sport, les Mancuniens étaient prêts à inclure Wayne Rooney dans la transaction. On suivra avec attention la situation de ce dernier au cours des prochaines heures.



C'est donc une attaque massive que tente José Mourinho et son club pour recruter, rappelons-le, le deuxième meilleur buteur de la Premier League la saison dernière avec 25 réalisations. On attend maintenant la réponse de Chelsea qui devrait arriver très rapidement.





#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo