Lloris ne veut pas entendre parler du titre

Ils sont revenus à 7 points du leader Chelsea tenu en échec face à Crystal Palace (1-2), les Spurs ne pensent pas au titre selon les déclarations d'Hugo Lloris après la victoire face à Burnley (0-2).





"Nous sommes toujours concentrés sur nous-mêmes. Nous devons continuer comme ça parce que c'est très serré derrière nous. Tout peut arriver et c'est important de rester impliqué, de rester ensemble et de continuer à se battre jusqu'à la fin. Nous voulons terminer le plus haut possible pour faire notre retour en Ligue des champions. Entre nous, nous ne parlons pas du titre parce que 7 points constituent un grand écart à ce stade de la saison. Je préfère regarder en arrière et voir ce qui se passe derrière nous parce que c'est la dernière ligne droite", a-t-il affirmé à la fin de la rencontre.