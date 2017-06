Liverpool va recruter le défenseur le plus cher du monde

Selon l'ensemble de la presse anglaise, le club de Liverpool va recruter dans les prochaines heures qui arrivent, le défenseur le plus cher du monde qui a convaincu Jürgen Klopp.

Virgil van Dijk, va devenir dans les heures qui arrivent, le défenseur le plus cher du monde avec sa probable signature, annoncée par l'ensemble de la presse anglaise, à Liverpool. Le joueur a convaincu Jürgen Klopp et va signer à 25 ans contre un chèque estimé entre 60 et 68 millions d'euros pour Southampton. Deux précédents dans l'histoire, les signatures de John Stones (55 millions) et Eliaquim Mangala (53 millions) à Manchester City, la suite a été très difficile pour les deux joueurs.