Liverpool va fêter ses 125 ans avec un maillot collector

Liverpool est un club mythique. Pour fêter le 125e anniversaire du club, les dirigeants des Reds ont décidé de faire la présentation d'un tout nouveau maillot. Un accord passé avec son sponsor, New Balance pour créer un maillot collector.







A £10 @LFCRetail voucher for every 17-18 @NBFootball home shirt purchase & a free kit bag for every kids purchase: https://t.co/AabJxNjtdt pic.twitter.com/uTkLcxF7AB — Liverpool FC (@LFC) 27 avril 2017





Here it is – our 2017/18 home kit.



Secure yours for Friday 19 May: https://t.co/lcgZri2EPQ pic.twitter.com/PrK5AuI9uz — Liverpool FC (@LFC) 27 avril 2017





Greg Zerbone