Liverpool tient Manchester City en échec

Après son élimination en Ligue des Champions cette semaine, Manchester City accueillait Liverpool ce dimanche dans le cadre de la 29e journée de Premier League. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul globalement logique (1-1). Les Citizens et les Reds n'ont pas réussi à se départager à l'Etihad Stadium malgré plusieurs occasions nettes en seconde période. Les deux équipes ont rendu une belle copie en première mi-temps malgré un manque d'efficacité regrettable. Milner a finalement ouvert la marque pour Liverpool sur penalty après une faute de Clichy sur Firmino (51e). Agüero a égalisé du droit pour City après un joli mouvement collectif (69e). Après une nette occasion pour De Bruyne (76e), Lallana a clairement manqué l'immanquable sur un service de Firmino (80e). Au classement, les joueurs de Pep Guardiola conservent leur 3e place avec un petit point d'avance sur Liverpool.





L'avant-match

Manchester City va tenter de passer outre la Ligue des Champions ce dimanche avec la réception de Liverpool. Les Reds restent sur deux succès consécutifs en championnat et Jurgen Klopp semblent avoir trouvé la solution pour permettre à Liverpool de revenir sur le haut de la scène. Côté dynamique, bien évidemment les Sky Blues vont devoir se remettre de cette élimination à Monaco lors du huitième de finale de Ligue des Champions. En Premier League, ils pointent en 3ème position avec une toute petite longueur d'avance sur Liverpool. Guardiola et ses hommes ont un bilan de 17 victoires pour 5 nuls et 5 défaites en championnat.



Au match aller ils s'étaient inclinés 1 but à 0 face aux Reds du côté d'Anfield. Depuis quelques semaines et une victoire référence face à Arsenal, les coéquipiers de l'ancien lyonnais, Dejan Lovren reviennent et gagnent des places au classement. Manchester City devra donc faire attention à une équipe remontée et qui aura à coeur de sortir les Citizens du podium.



A City, Gundogan et Gabriel Jesus sont toujours indisponibles et à Liverpool on table sur une absence de Sturridge, Ings et Jordan Henderson. Roberto Firmino lui n'est pas sûr de jouer ce match non plus. Rendez-vous dimanche pour savoir si Liverpool est bel et bien de retour dans cette Premier League.



Greg Zerbone