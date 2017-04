Liverpool reprend la troisième place

Liverpool s'est imposé 1-0 sur la pelouse de West Brom, dimanche lors de la 33e journée de Premier League et reprend la troisième place aux dépens de Manchester City. Firmino a inscrit l'unique but de la rencontre.

Liverpool move up to 3rd in the #PL with a hard-fought win over the Baggies#WBALIV pic.twitter.com/ABr1LThgak