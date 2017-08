Liverpool refuse l'offre de 100 millions d'euros du Barça pour Coutinho

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est exprimé sur la nouvelle proposition du FC Barcelone transmise au club de la Mersey pour Philippe Coutinho. Si l'écurie catalane serait prête à dépenser 100 millions d'euros, le technicien allemand a délivré un message très clair concernant l'avenir du milieu brésilien. "Notre objectif est d'avoir la meilleure équipe possible. Nous voulons donc garder nos joueurs et en recruter d'autres. C'est notre plan. Aucun joueur n'est intouchable, mais cela dépend du timing et du temps qu'il faut pour réagir. Mais nous n'avons pas pensé à cela. Nous ne sommes pas dans cette situation. Liverpool n'est pas un club qui doit vendre ses joueurs. Le prix mis n'a pas d'importance."