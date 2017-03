Liverpool peut définitivement évincer Everton

Le week-end va s’ouvrir de la meilleure des manières. Pour commencer, l’équipe de Liverpool va recevoir son rival de toujours, les Toffies d’Everton, dans un derby de la Mersey qui promet d’être explosif. Anfiel devra répondre présent et les hommes de Jurgen Klopp auront pour objectif de poursuivre leur belle série en championnat. Coup d’envoi samedi à 13 h 30.



Quel choc ce week-end en Angleterre surtout dans le nord-ouest du pays ! Liverpool reçoit Everton pour le 50ème derby historique de la Mersey. Pour le moment, les hommes de Jurgen Klopp comptent 21 succès contre 9 à leur adversaire. Pire encore, au cours de son histoire Everton est aller s'imposer seulement à 2 reprises à Anfield, la dernière victoire à l'extérieur remonte à 2009. Côté dynamique, les deux équipes sont en forme.



Everton n'a perdu qu'une seule fois cette année, une défaite face à Tottenham. Pour les Reds, la dernière défaite remonte au 27 février dernier contre le champion en titre, Leicester. Malgré cette désillusion, Jordan Henderson et ses coéquipiers réalisent une très belle remontée au classement. Côté des locaux, il faudra se méfier d'un Romelu Lukaku en grande forme avec ses 21 réalisations en championnat, sans oublier le jeune et talentueux anglais, Ross Barkley meilleur passeur avec ces 7 offrandes. A Liverpool, on compte bien évidemment sur Philippe Coutinho.





Coutinho connaît l'importance du derby







Rappelez-vous la star brésilienne avait lancé ce derby de la Mersey dans les médias :" Nous seront prêts, a affirmé Philippe Coutinho, le milieu de terrain brésilien de Liverpool. Nous savons ce que signifie ce derby... Cette fois, ce sera même encore plus important sachant la forme actuelle d'Everton. Ce ne sera pas simple, mais nous devons gagner, pour nos supporters, pour nous-mêmes, pour tout le monde".



L'ancien joueur de l'Inter sera le danger numéro un avec également Sadio Mané face aux Toffies. Cette saison, les deux hommes cumulent 19 buts et 11 passes décisives à eux deux. Attention à Roberto Firmino également qui montre tout son potentiel sous le maillot rouge. Malgré tout l'autre joueur en confiance de l'équipe, Adam Lallana devrait déclarer forfait pour la rencontre, il se serait blessé en sélection contre la Lituanie lundi soir selon les informations de Sky Sports.



Everton aura aussi des blessés avec Bolasie et plus récemment Seamus Coleman. Pour le moment, le Français Schneiderlin est incertain ainsi que James McCarthy.





Une distance historique





Ce qui est le plus frappant dans ce derby, c'est la distance qu'il existe entre les deux stades, car comme on le voit sur la photo en dessous, Goodison Park (Everton) et Anfield (Liverpool) ne sont qu'à 0,8 milles de différence, ce qui représente 1200 mètres de distance.



Une anecdote qui rend ce derby de la Mersey encore plus fou. Malgré le déplacement de bon nombre de supporters Blues, Anfield devrait être en majorité rouge ce week-end afin de pousser son équipe jusqu'à la victoire.



Un match différent des autres et qu'il est capital de remporter pour ces deux clubs. Rappelons que grâce à Mané, les Reds s'étaient imposés à l'aller 1 but à 0 sur la pelouse de Goodison Park.





Goodison Park e Anfield. Rivais separados por apenas alguns quilômetros. pic.twitter.com/oEP7NX0pSh — PL Brasil (@premierlgbrasil) 27 décembre 2016





Greg Zerbone