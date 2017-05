Liverpool en échec

Accroché à domicile par Southampton (0-0) lors de la 36e journée de Premier League, Liverpool a perdu deux points importants dans la course à la Ligue des Champions. Le sprint final s'annonce indécis pour les Reds. En première période, les protégés de Jürgen Klopp ont eu la maîtrise des débats sans parvenir à mettre réellement en danger la défense des Saints. La deuxième mi-temps a été un plus animée mais Milner a manqué la balle de match en ratant un penalty obtenu quelques instants auparavant après une main dans la surface de Stephens (64e). Liverpool reste provisoirement 3e avec 70 points mais Manchester City est juste derrière avec avec un match en moins (69 points). Manchester United, qui joue à Arsenal ce dimanche (17h00), est à cinq longueurs avec deux matchs de moins au compteur. Le suspense reste entier dans cette course à la Ligue des Champions.