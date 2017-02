Liverpool douche les ambitions de Tottenham

Sans succès en championnat depuis le début de l'année, Liverpool s'est réveillé en prenant le meilleur sur Tottenham (2-0), lors de l'affiche de la 25e journée de Premier League. L'international sénégalais Sadio Mané a réussi un doublé (16e, 18e) pour le club de la Mersey, qui passe provisoirement devant Manchester City à la quatrième place. Avec 49 points, les Reds n'ont plus qu'une unité de retard sur les Spurs (2es), défaits pour la première fois depuis décembre.











Le onze de Liverpool : Mignolet - Clyne, Matip, Lucas - Milner, Henderson, Wijnaldum, Lallana - Mané, Coutinho, Firmino.



Le onze de Tottenham : Lloris - Walker, Alderweireld, Dier, Davies - Dembelé, Wanyama, Dele, Eriksen - Son, Kane.





Deuxième au classement avec 50 points derrière Chelsea (59 pts), Tottenham est «un véritable prétendant au titre» selon Mauricio Pochettino, l'entraineur des Spurs, en conférence de presse avant le match face à Liverpool. Le coach, pense pouvoir rattraper le retard et espère un faux pas de Chelsea ce week-end face à Burnley pour grappiller des points. Les hommes de Mauricio Pochettino ne désespèrent pas et veulent avant tout creuser l'écart sur les poursuivants. Comme l'a résumé Harry Kane cette semaine en conférence de presse, l'objectif du match samedi soir sera de "creuser l'écart avec Liverpool (..) nous voulons attraper Chelsea et il est important que nous restons aussi haut que possible dans le classement".

Face aux Reds qui n'ont pas gagné depuis le 18 janvier en championnat, la tâche sera très compliquée dans un Anfield qui répondra comme toujours présent pour pousser son équipe et pourquoi pas relancer la course podium.





NICOLAS PELLETIER