Liverpool - Arsenal, retour en fanfare pour les Reds

Suite de la 27ème journée de Premier League samedi à 18 h 30 avec le choc entre Liverpool et Arsenal. Un match entre deux équipes historiques du championnat qui ont dû mal à retrouver les sommets et leur glorieux passé.







Même si l'affiche fait moins rêver que par le passé, un Liverpool – Arsenal, ça ne se loupe pas. Justement, les deux formations vont jouer ce week-end une 50ème confrontation dans leur histoire. Un match très équilibré comme on peut le voir au classement. Avec 50 points, Arsenal possède une petite longueur d'avance sur Liverpool qui se trouve en 5ème position.





Klopp en danger ?



Malgré tout, les Gunners devront se déplacer dans un stade d'Anfield plein à craquer et une ambiance avec un doux parfum d'Europe. De quoi donner encore plus de motivation aux Reds. Celui qui joue également sa place, c'est le coach allemand Jürgen Klopp. En difficulté avec Liverpool, une défaite face aux canonniers pourrait bien lui coûter sa place sur le banc.



L'ancien coach du Borussia Dortmund devra faire sans Dejan Lovren et Daniel Sturridge incertains pour cette rencontre.



Pour Arsène Wenger, Arsenal sera privé de Santi Cazorla ainsi que Laurent Koscielny et sauf surprise, Aaron Ramsey. Deux éléments majeurs du 11 Londonien. Attention donc à ne pas chuter.



GZ





